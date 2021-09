A chuva está de regresso esta segunda-feira.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os aguaceiros vão-se manter pelo norte até pelo menos dia 14.

Apesar da chuva, esta segunda-feira ainda contará com temperatura elevada, podendo os termómetros atingiram os 30 graus.

Pode ver a previsão ao detalhe aqui