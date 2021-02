O estado do tempo vai agravar-se nas próximas hora, motivo pelo qual o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou alguns distritos do território continental com avisos.

Porto, Braga e Viana do Castelo vão estar com aviso laranja devido à chuva forte, vento e agitação marítima até pelo menos quarta feira.

Pode consultar a previsão ao detalhe aqui