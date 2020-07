Temperaturas sobem ainda mais esta segunda, máxima de 38c. na região

O distrito de Braga, no qual se insere o concelho de Vila Nova de Famalicão, está com aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de 4, decretado pelo instituo português do mar e da atmosfera devido ao tempo quente e seco que tem vindo a fazer sentir.

A partir das 21 horas desta segunda-feira o aviso passa para amarelo mas a temperaturas vão-se manter altas, próximas dos 40 graus até esta terça-feira.

O dia onde se vai registar a temperatura máxima mais baixa desta semana é quarta-feira, com Famalicão a atingir os 30 graus.