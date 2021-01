A primeira semana do ano promete ser muito fria.

No concelho de Vila Nova de Famalicão, os termómetros não devem ultrapassar os 10 graus. De acordo com as previsões, o dia mais frio será o de terça-feira, com a mínima a chegar aos 3 graus negativos.

A chuva poderá surgir no primeiro domingo do ano, regressando depois para o final da semana, a partir de sexta-feira.

