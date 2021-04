Arrancou no início desta semana a segunda fase do plano de desconfinamento. No campo da restauração, os empresários podem voltar a servir refeições nas esplanadas, desde que seja cumprido o limite de 4 pessoas por mesa.

Com as temperaturas próximas dos 30 c. nesta segunda-feira, é espectável que muitos procurem pelas esplanadas para passar a sua hora de almoço.

