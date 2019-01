Temperaturas mínimas vão continuar muito baixas até ao final da semana

As temperaturas mínimas vão continuar muito baixas em Portugal continental pelo menos até ao final da semana podendo chegar aos 05 graus negativos em algumas regiões do território, disse à Lusa a meteorologista Ângela Lourenço.

Até ao final da semana as temperaturas mínimas vão continuar muito baixas, com noites muito frias, mas os dias serão amenos, com máximas que podem chegar aos 18 graus Celsius, explicou a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ângela Lourenço, as temperaturas mínimas vão estar com valores abaixo de zero e mesmo perto do litoral vão estar perto dos zero graus ou 01 grau.

Por causa da persistência de temperaturas mínimas baixas, o IPMA colocou 14 distritos de Portugal continental (Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Guarda, Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro) até às 10:00 de quarta-feira.