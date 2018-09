Temperaturas descem 10 graus

As temperaturas máximas vão descer a partir de hoje, entre 7 e 10 graus Celsius nas regiões do litoral Norte e Centro, segundo a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Maria João Frada.

“Durante a noite tivemos grande parte das regiões do interior Norte e Centro com aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada e em alguns locais sob a forma de granizo. Hoje vamos começar o dia de uma forma completamente diferente dos últimos dias: com muita nebulosidade baixa, neblinas e nevoeiros a afetar todo o litoral incluindo a costa sul do Algarve”, disse.

De acordo com Maria João Frada, as temperaturas máximas vão sofrer a partir de hoje uma descida significativa a sul do litoral oeste do Cabo Mondego.

“A sul do litoral oeste do Cabo Mondego a nebulosidade pode não dissipar e é nestes locais que a decida da temperatura máxima é mais acentuada sendo de 7 a 10 graus e nas restantes regiões do continente de 4 e 5 graus”, disse.

Segundo a meteorologista do Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA), esta situação vai manter-se nos próximos dias.

“Por um lado temos nebulosidade baixa, neblinas e nevoeiros a afetar especialmente o litoral oeste e nas regiões do Norte e Centro aguaceiros e condições favoráveis a trovoadas e granizo bem como rajadas. O vento vai continuar fraco, predominando nos próximos dias”, salientou.

De acordo com Maria João Frada, esta situação vai manter-se até à próxima quinta-feira.

“Na terça-feira não vamos ter alterações nas temperaturas, na quarta vamos ter uma descida da máxima de 2 e 4 graus na generalidade do território. A meio da semana os valores da temperatura máxima não vão ultrapassar os 28 graus em todo o território”, disse.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 12 e os 15 graus, com exceção do Algarve, que estará entre os 18 e os 20 graus.

Segundo Maria João Frada, a instabilidade deve-se “à aproximação de um vale nos níveis altos da atmosfera com ar frio”.