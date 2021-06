Depois de dois dias de aguaceiros, os termómetros prometem acompanhar o sol que está previsto e, na região, a máxima pode ir até aos 28 c.º

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até sábado vai-se assistir a uma subida constante da temperatura máxima.

A próxima semana promete ser quente com uma máxima constante de 30 graus durante pelo menos 5 dias.

Pode ver a previsão ao detalhe aqui