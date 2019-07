«Temos que estar sempre atentos às pessoas» avisa autarca de Ribeirão

Trinta e três anos depois, Ribeirão «é uma vila de corpo inteiro», assume Adelino Oliveira. O presidente da Junta de Freguesia, em entrevista à CIDADE HOJE, confere que o estatuto de vila «era um sonho dos ribeirenses, de uma comunidade que lutava pelo seu reconhecimento e engrandecimento». A celebração do aniversário não deixa de ser «um ritual anual, mas pleno de afirmação coletiva do que é viver e sentir Ribeirão que cresce e evolui». Há ainda projetos para realizar sendo que o foco da autarquia «são as pessoas».

