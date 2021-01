O Primeiro Ministro de Portugal, António Costa, revelou, na tarde desta quarta-feira, as medidas que vão fazer parte do confinamento geral, em vigor a partir das 00h00 do dia 15 de janeiro.

O teletrabalho passa a ser obrigatório, havendo multas “muito pesadas” para quem não cumprir.

Sabe-se que é ainda imposto este regime nas empresas “sem necessidade de acordo”.