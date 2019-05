Team Transfradelos pronto para conquistar pontos em Reguengos de Monsaraz

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno regressa no próximo fim de semana, com a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal. Nesta terceira prova da temporada marcam presença as duas duplas do Team Transfradelos, Tiago Reis/Valter Cardoso e Edgar Reis/Paulo Marques.

Depois de ter saído da última prova sem pontos, o piloto do Mitsubishi Racing Lancer vai a Reguengos de Monsaraz com o objetivo de recuperar posições no campeonato. «Não fomos muito felizes em Loulé, mas estamos confiantes que podemos voltar aos bons resultados e vamos, por isso, lutar por conquistar o maior número de pontos possíveis. No ano passado, vencemos esta prova e vamos tentar repetir o feito», promete Tiago Reis.

Edgar Reis, em Mitsubishi Pajero, também está preparado para enfrentar os quase 310 quilómetros da prova. «Estou cada vez mais adaptado ao carro e ao meu navegador e tenho a certeza que os resultados vão aparecer». Discutir os primeiros lugares entre os concorrentes da categoria T8 «é o principal objetivo», define o piloto.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal disputa-se sábado e domingo, com dois setores seletivos, num total de 309.25 km. O prologo, acontece na manhã de sábado, na zona de Reguengos de Monsaraz.