Tatanka: Voz da música de Portugal na Eurovisão’21 dá concerto em Famalicão

Tatanka, o vocalista dos Black Mamba, que arrecadaram o 12º lugar no Festival da Eurovisão 2021, vai estar em Famalicão, para um concerto no Parque da Devesa.

O artista é uma das atrações do anima-te. Será ele que vai fechar uma série de cerca de 80 espetáculos de música, circo e cinema.

O concerto de Tatanka está marcado para 29 de agosto e tem entrada gratuita. Os ingressos poderão ser levantados no dia do concerto, duas horas antes do espetáculo, na zona de bilheteira, a funcionar no recinto do anima-te.