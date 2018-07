Tailândia: Rapazes e treinador retirados com vida da gruta

As equipas de socorro já resgataram todo os rapazes e o treinador do interior da gruta em Chiang Rai, na Tailândia. No interior continuam quatro membros da equipa de resgate.

A CNN e a Reuters confirmam que já foram retirados da gruta, no norte da Tailândia, os doze rapazes e o treinador.

No interior da gruta estão ainda quatro membros da equipa de resgate. Numa publicação no Facebook, os mergulhadores especializados da marinha tailandesa lançaram um apelo: “Estamos à espera de quatro mergulhadores que acompanharam as crianças. Vamos apoiá-los”.

Expectativas confirmadas e todos estão salvos

“Prevemos retirar os quatro rapazes e o seu treinador”, disse Narongsak Osottanakorn esta terça-feira no arranque das operações do último dia de resgate.

Um médico e três mergulhadores dos comandos da marinha tailandesa, que ficaram junto do grupo, desde que foi encontrado no início da semana passada, vão também sair esta terça-feira, acrescentou.

“Esperamos que as condições se mantenham favoráveis”, afirmou. As chuvas fortes que se faziam sentir no local colocaram alguns entraves às equipas de resgate.