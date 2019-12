Taça de Portugal: Paços de Ferreira x Famalicão nos quartos-de-final

O Futebol Clube de Famalicão vai a Paços de Ferreira defrontar a equipa local, nos quartos-de-final da Taça de Portugal.

O sorteio foi realizado na tarde deste segunda-feira, na cidade do futebol, e determinou ainda os seguintes encontros:

Benfica x Rio Ave

Viseu x Canelas

Porto x Varzim

Caso o Famalicão vença esta eliminatória, a equipa de João Pedro Sousa vai defrontar, fora de portas, o vencedor do encontro Benfica x Rio Ave. Este jogo será decidido a duas mãos, com o primeiro encontro a decorrer no dia 5 de fevereiro, e o segundo destas meias finais dia 12.

Reação ao sorteio por partes dos representantes do Paços de Ferreira e do Famalicão.