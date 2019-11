Taça de Portugal: Famalicão recebe o Mafra nos oitavos de final

O Futebol Clube de Famalicão vai defrontar o Mafra nos oitavos de final da Taça de Portugal.

O sorteio foi realizado na tarde desta terça-feira, na cidade do futebol, em Oeiras.

A equipa treinada por João Pedro Sousa vai decidir a passagem aos quartos de final com a equipa da II Liga que eliminou o Moreirense do escalão máximo do futebol português.

Recorde-se que o Futebol Clube de Famalicão eliminou o Lourosa, na 4ª eliminatória desta competição e, no sábado passado, a Académica de Coimbra.

Os jogos dois oitavos de final da Taça de Portugal disputam-se entre 17 e 19 de dezembro.