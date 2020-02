Taça de Portugal: F.C.Famalicão não chega ao Jamor

O Futebol Clube de Famalicão não conseguiu o objetivo de se qualificar para a final da Taça de Portugal, depois do empate 1-1 frente ao Benfica, no Estádio Municipal 22 de Junho.

Recorde-se que no primeiro jogo da meia final o Benfica venceu por 3-2, vantagem que lhe valeu o apuramento para o Jamor.

A equipa do Famalicão bateu-se muito bem frente ao Benfica, soube reagir ao golo de Pizzi; ainda marcou antes do intervalo, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. Na segunda parte, acabou por marcar, por Toni Martinez, golo que foi insuficiente para atingir a final. Acabou aqui o sonho do FC Famalicão que, ainda assim, disputou esta meia final de igual para igual com o Benfica.

Nota para os adeptos que foram incansáveis no apoio à equipa. Neste jogo, como em todos os outros, o estádio esteve repleto de entusiasmo, predominando as cores azul e branco.