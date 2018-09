Taça de Portugal: F.C.Famalicão joga em Águeda e G.D.Joane vai a Felgueiras

O sorteio da segunda eliminatória da Taça de Portugal, realizado esta terça-feira, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, determinou a visita do FC Famalicão a Águeda. O conjunto famalicense vai medir forças com o sexto classificado (7 pontos em quatro jogos), da série B do Campeonato de Portugal.

No caso do Joane, que já tinham sido eliminado desta competição pelo Fafe, foi neste sorteio repescado e vai defrontar o atual 7º classificado da série A do Campeonato de Portugal (6 pontos em quatro jogos).

Esta eliminatória está agendada para o dia 30 de setembro.