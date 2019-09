A primeira edição da Taça de Portugal de Rally em Carros Elétricos vai passar por Famalicão no dia 26 de outubro, na Avenida de França.

A iniciativa conta com o apoio da AMAVE – Associação de Municípios do Vale do Ave e envolve os municípios de Guimarães, Fafe, Vizela, Famalicão e Santo Tirso.

Esta é uma competição reservada a viaturas de série, que vão correr em circuitos citadinos e de rally, além de rampas. Vence quem for mais regular.

Esta Taça de Portugal Novas Energias começa no dia 25 de outubro, em Guimarães, e termina no dia 27, em Santo Tirso.

A apresentação da prova decorreu esta semana, na sede da AMAVE. Esteve presente, o presidente da Câmara de Famalicão. Paulo Cunha disse que o objetivo é provar que se pode ser competitivo e, ao mesmo tempo, amigo do ambiente. «Não escondemos que esta é uma competição com dimensão pedagógica», comentou Paulo Cunha.