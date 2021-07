Taça da Liga: Feirense x Famalicão de hoje não dá na televisão mas é transmitido pela Cidade Hoje

O jogo da Taça da Liga entre o Feirense e o Futebol Clube de Famalicão não tem transmissão televisiva.

A SportTV é a detentora dos direitos desta competição mas, e apesar dos vários canais que tem para o efeito, optou por não transmitir este primeiro jogo oficial da época.

No entanto, a partida pode ser acompanhada através da Cidade Hoje com transmissão a partir de Santa Maria da Feira. O relato pode ser seguido em multiplataformas, no rádio (94FM), no site (cidadehoje.pt) ou através das redes sociais (facebook Cidade Hoje).