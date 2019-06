Swonkie, a história de uma boa ideia executada com muito trabalho e paixão

“Esta é a história de uma ideia que deu origem a um projeto, de onde emergiu uma Startup, que fez nascer uma empresa e, acima de tudo, esta é a história de uma equipa, de uma grande equipa”, começa assim a narrativa da história da Swonkie, a startup famalicense que criou uma plataforma inovadora de gestão de redes sociais que está a conquistar as marcas e as agências portuguesas e cujo percurso de sucesso foi enaltecido publicamente na última sexta feira, 21 de junho, pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, no âmbito do Roteiro pela Inovação de Vila Nova de Famalicão.

Pelas palavras concisas e determinadas de João Cortinhas, que juntamente com o Daniel Fernandes fundou e gere a empresa, percebe-se que a Swonkie é sobretudo a história de uma boa ideia posta em prática com muito trabalho e dedicação. Ao fim de apenas quatro anos de vida o resultado é esclarecedor quanto à qualidade e solidez do percurso realizado. A Swonkie já trabalha com mais de 200 agências a nível nacional e tem no seu portfólio de clientes 90% da media publisher em Portugal, onde se destacam o Grupo Impresa, a Media Capital, a RTP, Público e o Sapo, bem como marcas como a Parfois, o ActivoBank, a Carris ou a Konica Minolta. Em meados de 2018 começou a sua aposta no Brasil, o segundo país com o maior peso nas vendas, e, no primeiro trimestre de 2020, pretende abrir escritório em Madrid, como porta de entrada para o mercado latino americano.

Sediada nas instalações da Incubadora Famalicão Made IN da Riopele, a Swonkie cedo despertou atenções no país, tendo chegado, por exemplo, à fase de apresentação do projeto no Shark Tank Portugal, em 2016, que deu origem a uma ligação entre a Swonkie e o empresário Miguel Ribeiro Ferreira, que ainda perdura, e marcado presença significativa na primeira edição da Web Summit que se realizou em Portugal nesse mesmo ano.

Constituída por uma equipa de 15 pessoas, a Swonkie prepara-se para reforçar o número de colaboradores, ao mesmo tempo que perspetiva multiplicar por cinco a sua faturação em 2019. A plataforma criada permite ao cliente reduzir o tempo desperdiçado na criação e gestão de conteúdo para diferentes plataformas, ligando as redes sociais.

Nos próximos dias 28 e 29 de junho, a Swonkie organiza em Vila Nova de Famalicão o Social Media Hackathon, o maior evento nacional de social media, onde mais de vinte especialistas debatem em Vila Nova de Famalicão as principais tendências e partilham casos de estudo e conhecimentos sobre os principais temas em marketing digital