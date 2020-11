Surto de legionella na Póvoa de Varzim provoca um morto e 12 internamentos

O Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos, tem 12 pessoas internadas com ‘legionella’, que foram encaminhas pelo Centro Hospital da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, no distrito do Porto.

A informação foi hoje confirmada à agência Lusa por fonte do hospital de Matosinhos, na sequência de notícias sobre um surto de ‘legionella’ na zona da Póvoa de Varzim.

O Centro Hospital da Póvoa de Varzim/Vila Conde nada adiantou sobre o assunto e pedidos de esclarecimento feitos por escrito à administração desta unidade, à Administração Regional de Saúde do Norte e Direção Geral de Saúde aguardavam ainda resposta meio da manhã de hoje.

A estação de televisão TVI noticiou no sábado que 17 pessoas foram infetadas com ‘legionella’ (doença do legionário), 12 das quais estariam no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde.

Duas outras teriam sido transferidas para os cuidados intensivos do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Outras duas pessoas tiveram alta.

Ainda segundo a estação, um homem de 85 anos terá falecido no centro hospitalar da Póvoa/Vila do Conde.

Em comunicado, o Município da Póvoa de Varzim limitou-se a referir que o surto não teve origem na localidade e que “continuará a acompanhar de perto a evolução desta situação junto da Direção Geral da Saúde, de modo a apurar mais detalhes sobre o ocorrido”.

A doença do legionário, provocada pela bactéria ‘Legionella pneumophila’, contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.