Supermercados abertos depois das 13 horas ao sábado e domingo

O diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Gonçalo Lobo Xavier, assegura que os supermercados estarão de portas abertas depois das 13 horas de sábado e domingo.

Depois das dúvidas sobre os horários de funcionamento dos supermercados e hipermercados nos dois próximos fins de semana, depois das novas medidas de restrição anunciadas pelo Governo, a APED garante que estes estabelecimentos vão estar abertos depois das 13 horas de sábado e domingo nos 121 concelhos com maior risco de contágio.

Em entrevista ao Jornal Económico, Gonçalo Lobo Xavier diz que os associados do retalho alimentar vão cumprir o que consta do diploma apresentado pelo Governo «e que refere que a circulação de pessoas depois das 13h, entre outras normas, só poderá ser justificada para abastecimento de bens alimentares e de higiene, para pessoas e animais». Assim sendo, as diversas marcas do retalho alimentar «estarão abertas nos períodos normais para abastecer a população».

Entre os seus associados, a APED conta com o Continente, Pingo Doce, Minipreço, Lidl, Dia, Intermarché, Auchan, Aldi ou Mercadona.