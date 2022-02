Três pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre viaturas, na N14, freguesia do Muro, na Trofa.

O sinistro deu-se cerca das 23h deste sábado e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários da Trofa.

As vítimas, depois de socorridas no local, foram transportadas para o hospital de Famalicão com ferimentos considerados ligeiros.

O trânsito naquela via chegou a estar cortado.

Fonte: TrofaTV