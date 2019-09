Termina este domingo a 36ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão. O certame contou com a visita de cerca de 200 mil pessoas, de acordo com dados avançados pela organização à Cidade Hoje.

Para o futuro perspectivam-se algumas mudanças, fruto das obras que estão a acontecer em torno do recinto do antigo campo de feira da cidade, no mercado municipal.

Temporariamente a Feira de Artesanato vai ter que mudar de local e isso vai acontecer no próximo ano ou daqui a dois anos. Ainda não sabemos para que local vai mas estamos a trabalhar nisso.

No último dia de certame foram ainda distinguidos alguns expositores que se destacaram na feira. A Fundação Castro Alves recebeu o prémio de melhor peça de artesanato com a recriação da arca de noé.