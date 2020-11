Subida dos preços dos combustíveis na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão subir na próxima semana, ficando mais caros já a partir de segunda-feira. O aumento é até três cêntimos por litro tanto na gasolina como no gasóleo, adiantou fonte do setor à Executive Digest.

Os preços dos postos junto aos hipermercados também seguem as tendências de mercado.

Recorde-se que esta é a primeira subida do mês. Os preços dos combustíveis estiveram a descer desde 26 de outubro, segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que o preço médio do litro de gasolina em Portugal custa atualmente 1,425 euros enquanto o do gasóleo vale 1,249 euros. As cotações podem, no entanto, variar nos postos de abastecimento, já que o preço fixado na rede tem ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.

O mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia indica que Portugal tem a sexta gasolina 95 mais cara dos 28 países da União Europeia, 13 cêntimos acima da média europeia e 22 cêntimos mais cara do que em Espanha. Já o gasóleo ocupa a 5ª posição do ranking europeu.