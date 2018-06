Subida da temperatura e regresso do Sol a tempo do Santo António

O fim-de-semana cinzento não deixaria adivinhar um Santo António com sol, mas é mesmo isso que vai acontecer. Os aguaceiros e as temperaturas baixas para a época do ano – com os termómetros a não ultrapassar os 20 graus de máxima – têm os dias contados. A partir da próxima semana prevê-se uma subida gradual da temperatura que, em Famalicão, chegará aos 25 graus de máxima no feriado de quarta-feira.

Até segunda-feira o cenário de nebulosidade e precipitação (principalmente nos distritos do Norte e Centro do país) manter-se-á. As temperaturas máximas vão continuar abaixo do normal para a época do ano, variando entre 17 graus e 22 graus na generalidade do território.