SUBA com bronze nos Prémios Lusófonos da Criatividade

A SUBA – Agência Criativa de Vila Nova de Famalicão foi premiada na Gala dos Prémios Lusófonos da Criatividade, realizada esta quarta-feira, em Lisboa.

O galardão premiou a agência pela conceção da imagem corporativa da cadeia de ginásios “Physical”, com criação de marca e conceito, identidade visual, decoração do espaço e desenvolvimento de campanhas comerciais. “Criamos um projeto assente na irreverência, provocação, atratividade e que fosse diferenciador do tradicional conceito associado à imagem de um ginásio”, explica João Pereira. O CEO da agência fala de um desafio ousado, “pois foi-nos proposto a criação de um projeto sem tabus. Este galardão é um reconhecimento de todo o processo criativo a que nos dedicamos e que nos deixa muito orgulhosos”.

O galardão de bronze foi atribuído na categoria de Imagem Corporativa. “Somos uma empresa com dois anos e esta foi a melhor forma de terminar um 2019, juntos das melhores agências criativas a nível nacional e internacional” acrescenta João Pereira.

Os prémios Lusófonos da Criatividade são um festival internacional de criatividade dedicado a premiar, homenagear e debater os mercados publicitários e de comunicação dos países de língua oficial portuguesa, e que desde há seis anos premeia os melhores trabalhos de agências, profissionais, estúdios e produtores da lusofonia-Portugal, Brasil, Angola, Moçambique.