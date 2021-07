Nos quartos de final do nacional de sub 23 o Riba d’ Ave perdeu, 3-2, nas grandes penalidades com o Oeiras, esta sexta-feira.

Em Paços de Ferreira, onde se disputa a fase final da prova, o jogo terminou com um igualdade a um golo. Nas grandes penalidades o Oeiras foi mais certeiro.

A equipa volta a jogar este sábado, sendo que já só joga para uma posição entre o quinto e oitavo classificado nesta fase final do nacional de sub-23 de hóquei em patins.