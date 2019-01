Sub 19 do F.C.Famalicão na fase de subida

A equipa de Sub 19 do Futebol Clube Famalicão conseguiu um lugar na fase de subida da 2ª divisão nacional, depois de vencer a equipa do Merelinense, fora de casa, por duas bolas a uma e beneficiar da derrota do Moreirense no terreno do Chaves por três bolas a uma.

No jogo do FC Famalicão, a primeira metade foi disputada com muita chuva e com o terreno de jogo muito pesado não deixando as equipas desenvolver um futebol muito atrativo. O marcador funcionou só em bola parada e para a equipa do Merelinense, num livre direto.

Na segunda parte, o FC Famalicão entrou melhor, mais forte e determinado. Só dava Famalicão e apenas em contra ataque a formação do Merelinense tentava chegar à baliza da formação de Rui Batista.

No minuto 80´, o FC Famalicão estabelece a igualdade no marcador e colocava o clube na próxima fase. Já em período de descontos, o FC Famalicão passou para a frente sentenciando a partida e não deixando dúvidas na superioridade no desafio.

Com este resultado, o FC Famalicão vai agora lutar pela subida ao escalão maior na categoria.

Texto: F.C.Famalicão