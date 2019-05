Sub-19 do F.C. Famalicão conquistam título nacional e são reconhecidos pela Câmara Municipal

Os juniores do Futebol Clube de Famalicão, que no passado fim de semana, se sagraram campeões nacionais da 2.ª divisão, foram recebidos, esta tarde, na Câmara Municipal. Uma semana depois da receção à equipa principal, as portas do salão nobre voltaram a abrir, agora para homenagear os sub-19, treinados por Rui Baptista.

Jogadores, equipa técnica e direção foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, depois de terem conquistado o título nacional e de, à semelhança da equipa principal, terem garantido a subida à primeira divisão nacional do escalão.

«Um feito notável», elogiou Paulo Cunha, considerando que os jogadores «são um exemplo para milhares de jovens e são a prova de que com dedicação e empenho é possível ter bons resultados. Espero que este êxito seja para vocês uma experiência de vida que, acima de tudo, simbolize o quanto o trabalho é importante», disse.

O presidente do clube, Jorge Silva, considerou que os atletas «são o bem maior do Futebol Clube de Famalicão», que o sucesso desportivo espelha, também, «o quanto importante foi a criação da Academia» e fez votos que o clube, a par do desenvolvimento desportivo, possa fazer destes jovens «homens com sucesso».

O diretor executivo da SAD, Miguel Ribeiro, era, também, um homem orgulhoso pelo trajeto trilhado pela equipa sub-19. Trajeto que traz para o clube «responsabilidades acrescidas, nomeadamente a de continuar a apostar na formação. É aqui que vamos buscar os jogadores e os homens de amanhã», prometeu.

Os sub-19 sagraram-se campeões da 2.ª divisão nacional, depois de terem vencido, no passado sábado, o Amora por 2-3.