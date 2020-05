José, de 88 anos, é o protagonista de mais uma história do Covid-19 que terminou com um final feliz.

O sénior é utente de um lar da região de Aveiro, foi internado com o novo coronavírus no Hospital das Forças Armadas, no Porto, no passado dia 29 de Março.

Um mês e umas semanas depois está oficialmente curado e de regresso à instituição que o acolhia.

Na fotografia, apesar de estar com a cara tapada, vê-se a alegria do “guerreiro” que travou uma batalha que já matou milhares de pessoas no mundo.