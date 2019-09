O décimo torneio Cidade de Famalicão, em voleibol feminino, disputa-se este sábado e domingo, no Pavilhão Municipal das Lameiras. Organizado pelo AVC, o torneio traz a Vila Nova de Famalicão as formações do Sporting, Braga e Ginásio Vilacondense.

Às 16 horas de sábado defrontam-se o AVC e o Vilacondense e, duas horas depois, medem forças o Sporting e Braga. No domingo, às 16h30, disputa-se o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, enquanto que a final joga-se às 18h30.

Este torneio serve de preparação para a nova época desportiva.