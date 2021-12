Famalicão: SP Braga domina S. Silvestre com Paulo Rosário e Vanessa Carvalho vitoriosos

Paulo Rosário e a famalicense Vanessa Carvalho, ambos do SP Braga, venceram a quinta edição da Medium S. Silvestre de Famalicão, a terceira prova mais participado do país que, que na noite desta quinta-feira, levou para as ruas da cidade cerca de 3.600 atletas (a esmagadora maioria na corrida, os restantes na caminhada)

Rosário conseguiu a vitória sobre a linha de chegada, em 29m52s, uns segundos à frente dos companheiros de equipa, o famalicense Francisco Rodrigues e de Davide Silva.

Já Vanessa Carvalho teve uma vitória mais folgada, cortando a linha de meta, instalada junto aos jardins dos Paços do Concelho, em 34m39s, à frente da também famalicense Jéssica Pontes (Team El Comandante) e Diana Sousa (Desportivo S. Salvador).

Esta jornada desportiva, que trouxe uma colorido e alegria muito particulares à cidade de Famalicão, foi disputada na observância de todas as regras determinadas para estes eventos pela Direção-Geral da Saúde.