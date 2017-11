SONICARLA E UNIVERSIDADE DO MINHO ESTREITAM LAÇOS EM BUSCA DO CONHECIMENTO

A empresa Sonicarla Europa, de Mogege, e a Universidade do Minho assinaram um protocolo que tem por objetivo a procura de conhecimento. A relação entre a empresa e a Universidade existe há alguns anos, mas foi aprofundada no dia 17 de novembro, com a assinatura de um protocolo e a doação, por parte da empresa, de um tear seamless.

A Sonicarla é uma empresa têxtil especializada em vestuário de desporto e de underwear (interior), que tem apostado nos têxteis técnicos e funcionais e na tecnologia avançada. É especializada em vestuário seamless (sem costuras), razão pela qual é procurada pelas maiores marcas mundiais de desporto.

Daniel Pedro, administrador da Sonicarla, explica as vantagens deste protocolo com a Universidade do Minho. «É importante esta ligação à Universidade, porque dá-nos a permanência no conhecimento e na investigação. Esta é uma empresa de alta tecnologia e temos que estar à frente na investigação. A Universidade traz-nos tudo o que nós precisamos, traz-nos a juventude a entrar nas nossas empresas e a mexer com o conhecimento», sublinha o administrador.

A Universidade do Minho tem vários alunos a estagiar na Sonicarla, que trazem conhecimento e investigação para a empresa. O reitor, António Cunha, destaca a importância das parcerias entre a Universidade e as empresas. «A relação entre a Universidade e a sociedade é necessária em quase todos os setores, desde a tecnologia, a engenharia, o fabrico, a relação com o tecido económico e produtivo», reforça o reitor, para quem a relação entre a Universidade e o meio deve ser cada vez mais natural e sistémica.

