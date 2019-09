O grupo Sonae prepara-se para comprar a totalidade da Salsa. Desde 2016 que a Sonae detinha 50% da marca famalicense de vestuário e, agora, pretende adquirir os restantes 50% que ainda estão na posse de Filipe Vila Nova, um dos fundadores da marca.

Segundo informações da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, o negócio estará praticamente fechado.

A Salsa anunciou, há algumas semanas, que perspetiva fechar o ano de 2019 com um volume de negócios de 220 milhões de euros. Cerca de 15% dizem respeito a vendas online.

Recorde-se que a Sonae já está na área do vestuário têxtil com as marcas Zippy, MO e Deeply. Agora, também a Salsa.