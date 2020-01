Solidariedade: Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro rendeu 23 mil euros em Famalicão

O peditório no concelho de Famalicão da Liga Portuguesa Contra o Cancro rendeu 23 mil e 212 euros. Registando-se um aumento de 7% face ao ano transato.

O peditório ocorreu entre 31 de outubro e 3 de novembro, em todo o território nacional. Em Famalicão foi organizado pelo Lions Clube de Famalicão, que é parceiro da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O Lions Clube de Famalicão deixa um agradecimento especial aos párocos das freguesias do concelho e ao Arcipreste pela colaboração, aos Agrupamentos de Escuteiros e a todos os voluntários que estiveram no terreno, não esquecendo as empresas do concelho que não ficaram indiferentes a este problema de saúde.

Desde sempre o Lions tem estado com esta causa da luta contra o cancro, seja no apoio à Liga Portuguesa, como no auxílio ao Hospital de Dia de Oncologia de Famalicão. Tem construído para a realização de obras e também de fornecimento de equipamento e de material médico.

O lema da Liga Portuguesa é: “Contra o Cancro, Todos Contam”.