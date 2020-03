Solidariedade: Na Régua há um supermercado que oferece pão a clientes sem posses

O Intermarché do Peso da Régua tomou a iniciativa de oferecer pão a quem não tem possibilidades para o comprar.

A oferta foi divulgada na página do facebook do supermercado e tornou-se viral nas redes sociais. Os responsáveis pelo Intermarché esclarecem que, para além do pão aos clientes, todos os dias esta superfície comercial doa alimentos às instituições locais que mais precisam.