Solidariedade: GRAL chama comunidade este domingo para formar laço humano contra o cancro

O Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa associou-se à Liga Portuguesa Contra o Cancro e participa, este domingo, na 2ª edição da corrida para a vida.

O ponto alto da iniciativa vai acontecer com a formação de um laço humano, no centro do campo do GRAL.

O Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa apela a toda a comunidade que se junte a esta causa e, por volta das 10h30, compareça nas instalações do clube com uma peça de roupa branca, de forma a fazer parte do laço humano.

O momento vai ser filmado e transmitido numa emissão em direto para as redes sociais várias figuras públicas convidadas.