Solidariedade: Câmara de Famalicão arranca este sábado com a campanha “Todos por Todos”

A Câmara de Famalicão e as Comissões Sociais Inter-Freguesias colocaram no terreno uma campanha solidária com o título “Todos por todos”.

A campanha iniciou-se este sábado, dia 13 de junho, tendo uma duração de quatro meses.

Durante estes período de campanha, os famalicenses e o tecido empresarial são desafiados a doar bens alimentares e de higiene, além de vales, às dez Comissões Sociais Inter-freguesias, que os vão fazer chegar às famílias carenciadas.

O vereador Augusto Lima, com o pelouro do Desenvolvimento Territorial Integrado, diz que as necessidades das famílias estão a aumentar com a subida do desemprego devido ao covid-19.

Além das respostas à situação atual, a campanha “Todos Por todos” tem por objetivo preparar o futuro, antevendo um possível aumento das necessidades.