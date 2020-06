Solidariedade: B.V.Famalicão oferecem telemóvel a jovem doente do IPO

Os bombeiros, no seu dia-a-dia, cruzam-se com várias histórias de vida.

Desta vez quis o destino que os soldados da paz ajudassem um jovem de Amares, Braga, que é doente oncológico e ficou sem telemóvel.

Apesar das adversidades que foram encontrando para satisfazer a vontade do adolescente, os Bombeiros Voluntários de Famalicão conseguiram o objetivo de lhe proporcionar um sorriso com a oferta do tão desejado telemóvel.