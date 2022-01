Solidariedade: A Leonor precisa de uma cadeira de rodas especial que lhe dê mais qualidade de vida

Aparatoso acidente na A28 causa dois feridos e obriga ao corte do trânsito

Na manhã desta sexta-feira duas pessoas ficaram feridas, numa aparatosa colisão entre duas viaturas, na A28, em Apúlia, Esposende.

Segundo o portal de notícias E24, “o acidente aconteceu no sentido Póvoa de Varzim / Viana do Castelo, poucos metros depois do nó de acesso à A11”.

O trânsito chegou a estar cortado para o socorro das vítimas.

Os feridos foram encaminhados para uma unidade hospitalar mas não inspiravam cuidados de maior.