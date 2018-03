Sofia Penouço revalida o título de Campeã Regional

Nádia Barbosa e Luís Ferreira, treinadores da Life Combat salientam,“Estamos orgulhosos do desempenho dos nossos atletas neste campeonato. Foi um fim-de-semana intenso, em que mostraram garra e determinação em alcançar as vitórias. Foi um início de época fantástico, agora é tempo de desfrutar e começar a preparar o campeonato nacional.”

Foram campeões regionais os atletas: Artur Karlov, João Nunes, Daniel Nunes, Geraldo Bernardo, João Silva, Mário Daniel Martins, Rafael Arantes, Alexandre Barbosa, Mário Barbosa, Duarte Carvalho, Catarina Lucas, Ana Lucas, Paulo Rios, Sofia Penouço, Fernando Lucas, Sílvio Moreira Silva e Diogo Santos. No segundo lugar do pódio, como vice-campeões regionais ficaram os atletas Diogo Pata, Paulo Silva, João Leite, Pedro Freitas, Sílvio Silva, Cláudia Fernandes, Francisco Paredes e André Lucas.

No passado fim-de-semana, a Escola de Kickboxing Lifecombat participou com 25 atletas no Campeonato Regional de Kickboxing.

