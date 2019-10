A Seleção Nacional Kickboxing Sénior que vai disputar, na próxima semana, na Bósnia, o Campeonato do Mundo de Kickboxing, leva na comitiva uma famalicense. Ana Sofia Oliveira, a número um nacional no seu peso e categoria, vai competir, pela primeira vez, na classe –60kg K1 e promete lutar por uma medalha. Numa «competição exigente e difícil», a atleta, natural de Mogege, vai com «elevadas expetativas, a pensar numa medalha». Pela frente terá atletas que vivem para a modalidade, enquanto que Sofia divide os treinos e a competição com o curso de Engenharia Eletrónica, na Universidade do Minho, atividades que concilia, «embora seja difícil, pois treino duas vezes por dia».

A atleta do Desportivo de Guimarães começou a prática da modalidade aos 6 anos. «Tenho um enorme gosto pela modalidade mas, se calhar, se não fosse o apoio da minha família, do meu treinador e dos meus companheiros de equipa não teria chegado onde cheguei», reconhece.

O Campeonato do Mundo de Kickboxing começa segunda-feira, 21 de outubro, e vai até quinta-feira, dia 27. Depois de uma medalha de ouro e duas de prata em cinco participações nesta competição, a atleta famalicense vai lutar por mais uma medalha na prova máxima do kickboxing mundial. Uma participação que se deve, para além do esforço e qualidade da atleta, aos apoios de várias entidades e empresas: Câmara Municipal de Famalicão, Riopele, Norsolutions. juntas de freguesia de Mogege, Pousada de Saramagos, Joane e Castelões e da ABV – Materiais de Construção.

A Atleta Revelação na última edição da Gala do Desporto de Famalicão vai para a Bósnia (Sarajevo) este sábado, onde, a partir de segunda-feira, começa a competição.