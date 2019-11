A atleta famalicense de Kickboxing, Sofia Oliveira, discute, na tarde do próximo domingo, em Itália, o título europeu XFC Muay Thai, frente a Antonella Zizzi. Em Pulsano, Sofia Oliveira tem pela frente mais um importante desafio na sua carreira desportiva.

Recorde-se que a atleta famalicense, que representa as cores do Team Clube Desportivo de Guimarães, esteve, recentemente, no Campeonato do Mundo de Kickboxing, ao serviço da Seleção Nacional.