Sofá amarelo de Famalicão inspira cidade americana

Fort Collins inspirou-se no sofá amarelo da cidadania de Vila Nova de Famalicão, uma das marcas do Festival Famalicão Visão’25, para mobilizar a comunidade no debate do Plano para as Alterações Climáticas. Os responsáveis da cidade norte-americana do Colorado replicaram o exemplo famalicense convidando os munícipes a deixarem as suas ideias escritas na lousa.

Refira-se que Vila Nova de Famalicão e Fort Collins têm desenvolvido um trabalho de parceria e cooperação no âmbito do Programa Internacional de Cooperação Urbana, da Comissão Europeia, onde se inclui a troca de conhecimento e experiências para a sustentabilidade do território.