Sócios já podem comprar bilhetes para o Famalicão x Sporting

Começam a ser vendidos esta quarta-feira os bilhetes para a partida entre o Futebol Clube de Famalicão e o Sporting Clube de Portugal, respeitante à 23.ª jornada da Liga NOS e agendada para as 20 horas do dia 3 de março (terça-feira).

Refira-se que será obrigatória a apresentação do novo cartão de sócio. Esta será a única forma possível de validação de entrada no Estádio Municipal, sendo que o cartão de sócio não é transmissível.

INFORMAÇÕES

Venda exclusiva a sócios do Futebol Clube Famalicão, com o valor de 10 euros, sob as seguintes condições: