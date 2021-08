Está a decorrer a venda de bilhetes para o F.C.Famalicão x F.C.Porto deste domingo às 18h00, no Estádio Municipal.

A venda decorre em várias fases desde a passada quarta-feira.

Esta sexta a venda de ingressos é exclusiva a sócios com lugar anual e sócios do FC Famalicão até ao nº 3000 com quota 7 regularizada. No sábado a venda é exclusiva a sócios com lugar anual e sócios do FC Famalicão (a partir do nº 3000) com quota 7 regularizada.