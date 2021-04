Sócios do Ribeirão FC aprovam constituição da SAD

Reunidos na tarde deste sábado, no campo de treinos, os sócios do Ribeirão FC aprovaram, por larga maioria (97,2%), a constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva.

Numa das assembleias mais participadas de sempre, e depois do discurso esclarecedor do presidente da direção, Rui Oliveira, os associados aprovaram a proposta de uma nova forma de gestão do clube.

A SAD deverá estar constituída até ao final da presente época desportiva.

Recorde-se que em entrevista a Cidade Hoje, Rui Oliveira anunciou que alguns dos parceiros desta SAD são pessoas que já estiveram ligadas ao clube, entre as quais ex-atletas.