Sócios acreditam na reviravolta frente ao Benfica e fazem fila para adquirir bilhete

A derrota do Famalicão, por 3-2, na noite desta terça-feira, no Estádio da Luz, com o Benfica, não esmoreceu o ânimo dos adeptos famalicenses. Às primeiras horas desta manhã, muitos já faziam fila na loja do clube para adquirirem o seu bilhete para o jogo de terça-feira, dia 11 de fevereiro.

O resultado tangencial e a boa exibição dão confiança aos sócios, que acreditam no valor da equipa para vencer a eliminatória da Taça de Portugal e, pela primeira vez na história, chegar ao Jamor.

Antes deste jogo decisivo, o FC Famalicão recebe na tarde de sábado, o Guimarães, a contar para mais uma jornada da Liga Nos. Os sócios e adeptos interessados neste jogo também já podem comprar o seu bilhete.