Só há 25 vagas no INAC, mas os candidatos são mais de cem

Decorrem este fim de semana as audições para o curso profissional de circo do Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC), localizado no Lago Discount, em Ribeirão. As audições iniciam-se pelas 9 horas e terminam às 18 horas de sábado e domingo.

Mais de uma centena de candidatos vão prestar provas para apenas 25 vagas. Noventa por cento destes candidatos são oriundos de países da América do Sul e do Norte, Europa Central, Médio Oriente, África, Ásia e Europa de Leste e procuram o INAC por ser uma referência mundial pela sua qualidade de ensino.

Recorde-se que o INAC é o único polo internacional de circo em Portugal que se dedica à difusão, inclusão, formação e criação artística do circo contemporâneo.